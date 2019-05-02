舊金山市內物業歷史照片放總圖書館供市民欣賞（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山估值官朱嘉文（Carmen Chu）週三公開超過94,000張市內物業的歷史照片，並會放在總圖書館讓市民欣賞。

朱嘉文表示，市內有約20萬間物業的資料，仍然存放在紙的文件夾中，她的職員去年開始將文件電子化時，發現當中有很多極具歷史價值的物業舊相片，遠至40年代至2000年都有，是職員進行估值時拍下，或者是由業主寄過來。

朱嘉文認為，這些照片太有趣，亦代表著舊金山的變遷，因此，4名職員花了超過半年時間，整理出約94,000張照片，除了傳入電腦外，更將正本交給總圖書館，方便民眾欣賞。

朱嘉文說：”舊金山是一個古老的城市，有悠久的歷史，我們的社區改變不少，透過照片，我們能看到歷史變遷，是一件奇妙的事，雖然整理照片用上很多工夫，但實在太值得，這些照片不應該只存放盒子內。”

舊金山圖書館館長Michael Lambert表示，館方已經設立一個網上圖片庫，市民輸入地址，就知道有沒有相應的舊相，而照片的正本，將於每星期的二、四及六在總圖書館內讓公眾查閱。

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