舊金山市內物業歷史照片放總圖書館供市民欣賞（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山估值官朱嘉文(Carmen Chu)週三公開超過94,000張市內物業的歷史照片,並會放在總圖書館讓市民欣賞。

朱嘉文表示,市內有約20萬間物業的資料,仍然存放在紙的文件夾中,她的職員去年開始將文件電子化時,發現當中有很多極具歷史價值的物業舊相片,遠至40年代至2000年都有,是職員進行估值時拍下,或者是由業主寄過來。

朱嘉文認為,這些照片太有趣,亦代表著舊金山的變遷,因此,4名職員花了超過半年時間,整理出約94,000張照片,除了傳入電腦外,更將正本交給總圖書館,方便民眾欣賞。

朱嘉文說:”舊金山是一個古老的城市,有悠久的歷史,我們的社區改變不少,透過照片,我們能看到歷史變遷,是一件奇妙的事,雖然整理照片用上很多工夫,但實在太值得,這些照片不應該只存放盒子內。”

舊金山圖書館館長Michael Lambert表示,館方已經設立一個網上圖片庫,市民輸入地址,就知道有沒有相應的舊相,而照片的正本,將於每星期的二、四及六在總圖書館內讓公眾查閱。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。