San Ramon一高中發現暴力威嚇塗鴉 校方報警求助

位於東灣San Ramon市的California高中週三早上發現男廁被人寫上暴力威嚇語句,校方已把事件知會家長及報警求助,警方在未來數天將會加派警力,在附近巡邏。

事發高中位於Broadmoor Drive 9870號,在早上11時20分左右,有人在男廁發現涉及暴力威嚇的塗鴉,當中寫上:”Cal將會受槍擊(5月9日),最後警告”(Cal will be shot up (May 9). Final warning.)。

校長Christopher George在寄給家長的聲明中稱,已把事件知會警方,同時感激發現塗鴉的學生做了正確的事,立即通報教職員。

他說未來數天,警方將會在校園內外增派警力巡邏,至少直至下週四。

