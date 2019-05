San Mateo多間購物中心成汽車爆竊案黑點（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

中半島San Mateo市多個購物中心成為汽車爆竊案的黑點,當中包括很多華人光顧的永和廣場(Marina Plaza)。

靠近101公路Hillsdale Boulevard出口的永和廣場,有華人超市、餐廳、麵包店、銀行、美容美髮店,是一個人流車流較多的廣場,也因此成為匪徒爆竊的目標。

一位不願上鏡的女受訪者透露,大約十天前,她的汽車就在這個停車場被匪徒打爛側邊後面乘客座位的小車窗。

女受害者說 ,車裡並沒有放任何東西,估計匪徒是想看後車廂裡有沒有值錢的東西。

而除她之外,同時還有另外幾輛車遭匪徒連環爆竊。

另外,這個廣場也有多個商家的員工汽車被打爛車窗,有商家表示,匪徒現在都是隨機作案,即使在白天繁忙時間,車裡也沒放任何東西,但車窗仍被打爛,而且犯案手法高明,動作迅速,發現時匪徒早已不見蹤影。

根據警方提供的資料,汽車盜竊案的黑點除了在Marina購物商場的這個停車場之外,還有Hillsdale購物中心、Bridgepointe購物中心,以及Parkside Plaza。

San Mateo市警方表示,這些地點成為汽車爆竊黑點,是因為靠近高速公路,匪徒較容易出入,而且停車場車輛多,容易犯案。

警方還指出,汽車爆竊案多數是團伙作案,通常有兩、三個人,一人觀察環境,一人開車接應,一人出手爆竊,打爛車窗犯案僅需幾秒鐘,然後就會去下一個地點。

自今年1月以來,San Mateo警方已拘捕與汽車爆竊案有關的16人,並已加派包括便衣警察在內的執法人員在這些黑點巡邏,同時提醒居民停車後謹記鎖車,注意財物安全,不要將貴重物品留在車內,包括後車廂,而且租車更是匪徒下手的目標。

警方也呼籲民眾留意可疑行為,例如有人在停車場走來走去,尋找目標車輛等。

萬一車輛不幸被爆竊應立即報警,但在警員未抵達前,不要破壞案發現場的任何痕跡,以便警方可以採集證據。

