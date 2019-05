東灣有婦人假冒保母 趁機向不疑有詐家長犯案

【KTSF】

東灣Emeryville警方警告公眾,提防一名冒充為保母的婦人,該婦人被指透過假冒為保母,趁機向不疑有詐的家長犯案。

涉案婦人現年60歲,名叫Darlene Mariana Monticalvo,警方稱,她首先假扮成一名需要託兒服務的母親,約見一名前來應徵的保母。

在面談過程中,該名保母向Monticalvo提供了姓名、履歷表、網站和駕照號碼等,在正常的招聘過程中,提供託兒服務的人士是需要向潛在僱主提供這些資料,讓後者進行背景審查。

警方稱,面談過後,Monticalvo再沒有聯絡受害保母,之後於4月26日,受害保母收到舊金山兩名家長的來電,他們都差點僱用了Monticalvo。

兩人對受害保母說,他們對Monticalvo起了疑心,其中一名家長報稱,Monticalvo在電話中假扮成推薦人,但被該名家長認出她的聲音。

另外,兩名家長也拍下一些視頻,當中顯示Monticalvo冒認受害保母。

警方相信,Monticalvo專向年輕富裕的家庭埋手,在取得他們信任後,藉此進入他們的家中,偷取支票、電腦或其他物品。

Monticalvo目前正被奧克蘭市警局追緝,她涉及多宗重罪案件,而且過去也曾從事類似的保母騙案。

任何人如能就案件提供消息,請聯絡Emeryville市警方,電話:(510) 596-3700。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。