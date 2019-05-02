東灣有婦人假冒保母 趁機向不疑有詐家長犯案

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東灣Emeryville警方警告公眾，提防一名冒充為保母的婦人，該婦人被指透過假冒為保母，趁機向不疑有詐的家長犯案。

涉案婦人現年60歲，名叫Darlene Mariana Monticalvo，警方稱，她首先假扮成一名需要託兒服務的母親，約見一名前來應徵的保母。

在面談過程中，該名保母向Monticalvo提供了姓名、履歷表、網站和駕照號碼等，在正常的招聘過程中，提供託兒服務的人士是需要向潛在僱主提供這些資料，讓後者進行背景審查。

警方稱，面談過後，Monticalvo再沒有聯絡受害保母，之後於4月26日，受害保母收到舊金山兩名家長的來電，他們都差點僱用了Monticalvo。

兩人對受害保母說，他們對Monticalvo起了疑心，其中一名家長報稱，Monticalvo在電話中假扮成推薦人，但被該名家長認出她的聲音。

另外，兩名家長也拍下一些視頻，當中顯示Monticalvo冒認受害保母。

警方相信，Monticalvo專向年輕富裕的家庭埋手，在取得他們信任後，藉此進入他們的家中，偷取支票、電腦或其他物品。

Monticalvo目前正被奧克蘭市警局追緝，她涉及多宗重罪案件，而且過去也曾從事類似的保母騙案。

任何人如能就案件提供消息，請聯絡Emeryville市警方，電話：(510) 596-3700。

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