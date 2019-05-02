奧克蘭五一勞動節示威 大批工人爭取改善待遇（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

週三是五一國際勞動節，幾百名工人在東灣奧克蘭（屋崙）市中心集會，呼籲爭取更好的工人權益。

​參與集會的工人，很多代表灣區多個不同工會，或來自各個民權組織等，華人進步會都有份參與。

工人表示，在灣區，高科技公司進駐，物價水平上升，令住區變得高不可攀，屋租更加昂貴，加劇貧富懸殊問題，他們希望為工人爭取更好的生活質素。

華人進步會政治主任林德樂說：”好多打工仔每日不至打一份工，有時要做兩至三份工才夠支持生活，代價可能是無時間陪孩子，或跟自己關心的人共處，根本無機會，每天起床上班睡覺，明天又是如此。”

她又表示，最近見多了華裔工人肯站出來對抗不公平對待，可見工人權益在華人社區的關注度有提高。

林德樂說：”例如幾年前為餐廳工人事件，追討回400萬元欠薪，或者目前正在幫Kome工人爭取中，所以陸續多人意識到，不應受到如此對待，應該跟每一名美國人一樣，有最低工資和加班費。”

不過她表示，仍然有很多新移民面對貴租，擔心會失業，而不敢對薪金盜竊問題發聲，仍需要從政策上改善。

譚曉星是一位新移民，3年幾前從中國廣東移民到加州，現時是酒店廚房清潔臨時工，面對舊金山屋租有點勉強。

譚曉星說：”對我來說壓力都好大，每月除了屋租以外的費用，我是省著用，否則會很困難。”

他表示，幸好從華人進步會當中，了解一些本地的勞工法例，因此工作也受到保障，不過住屋問題仍面對困難。

譚曉星說：”我都有申請一些可負擔房屋，但是抽中機率太低了，希望比較渺茫，但仍要去爭取。”

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。