奧克蘭五一勞動節示威 大批工人爭取改善待遇（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

週三是五一國際勞動節,幾百名工人在東灣奧克蘭(屋崙)市中心集會,呼籲爭取更好的工人權益。

​參與集會的工人,很多代表灣區多個不同工會,或來自各個民權組織等,華人進步會都有份參與。

工人表示,在灣區,高科技公司進駐,物價水平上升,令住區變得高不可攀,屋租更加昂貴,加劇貧富懸殊問題,他們希望為工人爭取更好的生活質素。

華人進步會政治主任林德樂說:”好多打工仔每日不至打一份工,有時要做兩至三份工才夠支持生活,代價可能是無時間陪孩子,或跟自己關心的人共處,根本無機會,每天起床上班睡覺,明天又是如此。”

她又表示,最近見多了華裔工人肯站出來對抗不公平對待,可見工人權益在華人社區的關注度有提高。

林德樂說:”例如幾年前為餐廳工人事件,追討回400萬元欠薪,或者目前正在幫Kome工人爭取中,所以陸續多人意識到,不應受到如此對待,應該跟每一名美國人一樣,有最低工資和加班費。”

不過她表示,仍然有很多新移民面對貴租,擔心會失業,而不敢對薪金盜竊問題發聲,仍需要從政策上改善。

譚曉星是一位新移民,3年幾前從中國廣東移民到加州,現時是酒店廚房清潔臨時工,面對舊金山屋租有點勉強。

譚曉星說:”對我來說壓力都好大,每月除了屋租以外的費用,我是省著用,否則會很困難。”

他表示,幸好從華人進步會當中,了解一些本地的勞工法例,因此工作也受到保障,不過住屋問題仍面對困難。

譚曉星說:”我都有申請一些可負擔房屋,但是抽中機率太低了,希望比較渺茫,但仍要去爭取。”

版權所有,不得轉載。