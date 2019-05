鬼船貨倉大火案續審 被告稱有人蓄意縱火（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

奧克蘭2016年36人死亡的貨倉大火,其中一名被告表示,火警是有人蓄意縱火,他無法防止發生。

檢控官和其中一名被告Max Harris的律師週二發表開庭陳詞之後,另外一名被告、Ghost Ship貨倉的主要租戶Derick Almena,他的律師Tony Serra週三發表開庭陳詞。

兩名被告同樣聲稱,有目擊者聽到爆響聲和玻璃被擊破的聲音,並看到有7到10個拉美裔男子在貨倉起火時走過貨倉。

兩名被告的律師均表示,這些男子可能受僱於貨倉旁一家修車行業主Omar Vega,Vega被指和被告Almena因為供電和其他問題起過爭執。

辯方律師Tony Serra表示,貨倉沒有遵守安全規則,和縱火而起的火警沒有關係。

他也表示,Almena是個藝術家,沒有從中牟利,Ghost Ship並不是個陷阱,而是個美麗的東西,並不是不安全,特別是市府人員在檢查後,並沒有指示要改善安全。

本案審訊將在下週一繼續。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。