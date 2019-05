Facebook禁止極右主義及反猶太人士使用平台

【KTSF 江良慧報導】

Facebook宣佈,永久禁止一些極右主義和反猶太復國思想領袖使用Facebook,以及Instagram的平台,Facebook指這些人危險。

被禁止使用Facebook和Instagram的包括,以反猶太復國言論見稱的”伊斯蘭國度”領導人Louis Farrahkhan、陰謀論者Alex Jones和他的網站Infowars,以及極右思想媒體人物Milo Yiannopoulos等多人。

顯示Facebook在民權組織施壓下,正更積極打擊仇恨言論及取締極端思想。

Facebook已經把這些人的個人帳戶、他們的粉絲頁,以及和這些人有關的群組關閉。

在此之前,Twitter、YouTube和Apple都禁止了 Alex Jones與Inforwars。

Facebook發表聲明表示,Facebook一直都有禁止那些推廣或者從事暴力仇恨的個人或者組織,而不論其意識形態為何,而評估可能違規者的程序非常廣泛,正是Facebook決定刪除這些帳戶的原因。

