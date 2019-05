前中情局華裔情報員承認與中國串謀從事間諜活動

【i-CABLE】

美國中情局前情報員、港人移民李振成承認串謀從事間諜活動,8月底判刑,最高可被判終身監禁。控罪指他超過20次接受中國情報人員指令,盜取美國中情局機密,李振成否認有將資料交給中方。

李振成穿著綠色囚衣,在維珍尼亞州法院受審。他與控方達成認罪協議,承認在2010至2011年間接收中方人員指令,串謀從事間諜活動,但法庭文件沒有透露李振成有否成功向中國提供情報。

在香港出生、夏威夷長大的李振成,1994年加入美國中情局,派駐海外負責招募線人等工作,2007年離職後返回香港,在一間煙草公司工作,2009年被解僱。

控方指他之後來在深圳一次飯局中,被兩名中方情報人員招攬,表示如果李振成與他們合作,可立即獲得十萬美元現金,並會照顧他日後的生活費。

控方指在2010至2013年,李振成將大量現金存入銀行戶口,但沒法證明錢來自中國。執法部門後來生疑,假裝邀請李振成重返中情局工作,著他返回美國。

聯邦調查局2012年搜查他的酒店房間時,找到兩本筆記簿及一支記憶棒,裡面有由他手寫、有關中情局行動的細節,有人名、電話號碼及行動會面地點等,李振成還畫了一幅中情局一個海外辦事處的平面圖。

李振成2013年返回香港,之後再有中國情報人員以電郵接觸他,美國調查超過5年後,去年1月拘捕他。

曾經有報道指,李振成向中方提供的情報,導致中情局多名在中國的聯絡人被判監甚至被殺,但李振成的律師否認,指若果屬實,控方會要求判處李振成死刑。

法官定於8月23日判刑,最高刑罰是終身監禁。

根據李振成與控方達成的認罪協議,建議最少判監21年,但法官表明,最後判刑不受認罪協議的建議刑期約束。

