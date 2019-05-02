五一黃金周有內地旅客到香港為注射疫苗（視頻）

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五一黃金周，估計中國內地旅客數字上升，但賣高消費品如鐘錶店指，生意額較去年同期下跌三、四成，反而私家診所生意大增，有旅客表明到香港只為注射疫苗，花在打針錢比購物還要多。

五一黃金周的尖沙咀，與以往一樣逼滿內地旅客，人人拖著大小行李箱，以為他們來購物，未必，因為很多人目的不是樓下商場，反而是樓上的診所，這層樓有數間診所，外面就見到多名拖著行李箱的內地旅客，診所內都迫滿人。

很多旅客都是透過微信或網上找中介公司一早預約打針，當中最受歡迎是九合一的子宮頸癌疫苗，費用大概6.000、7,000元人民幣，三人同行有優惠，他們就一家人來打針。

海洋中心附近都有不少商舖，下午見到整條廣東道都逼滿人，但有商舖指生意額比上年五一下跌三、四成，這間鐘錶店最知道顧客心理，指為了吸引旅客購物，店舖要減價促銷。

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