五一黃金周有內地旅客到香港為注射疫苗（視頻）

【i-CABLE】

五一黃金周,估計中國內地旅客數字上升,但賣高消費品如鐘錶店指,生意額較去年同期下跌三、四成,反而私家診所生意大增,有旅客表明到香港只為注射疫苗,花在打針錢比購物還要多。

五一黃金周的尖沙咀,與以往一樣逼滿內地旅客,人人拖著大小行李箱,以為他們來購物,未必,因為很多人目的不是樓下商場,反而是樓上的診所,這層樓有數間診所,外面就見到多名拖著行李箱的內地旅客,診所內都迫滿人。

很多旅客都是透過微信或網上找中介公司一早預約打針,當中最受歡迎是九合一的子宮頸癌疫苗,費用大概6.000、7,000元人民幣,三人同行有優惠,他們就一家人來打針。

海洋中心附近都有不少商舖,下午見到整條廣東道都逼滿人,但有商舖指生意額比上年五一下跌三、四成,這間鐘錶店最知道顧客心理,指為了吸引旅客購物,店舖要減價促銷。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。