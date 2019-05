【KTSF 歐志洲報導】

洛杉磯時報報導,在大學賄賂醜聞中,一個在中國的家庭付了650萬,讓孩子進入史丹福大學。

報導指,Yusi Zhao,又名Molly,在2017年被史丹福大學錄取,是基於北京的家人付了顧問William Singer錢。

報導是根據知道醜聞内幕人士透露,但是調查並沒有起訴這個涉案的中國家庭。

報導指Singer透過大學的帆船體育項目錄取Zhao,縱然沒有跡象顯示Zhao曾經在這項目中比賽過。

至今有33位家長被起訴賄賂,但是他們被指涉嫌付出的款額一般是25萬,和Zhao 的650萬有巨大差距。

Zhao的學生資格在醜聞曝光後已經被取消。

