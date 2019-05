【KTSF】

烹煮雞肉之前是否要先清洗,這個問題引發網上激烈辯論,原因是疾病預防控制中心(CDC)日前發推文,建議公衆煮雞前不要清洗,CDC說,清洗反而會把雞上細菌散播到其他食物或者容器上。

推文隨即在社交網上引發激烈辯論,不少人都不滿意,認為清洗生雞肉沒有問題,他們堅稱只要在洗完後,把洗手盤和料理台消毒,就可以阻截危險細菌的傳播。

CDC在前日再就推文發出回應,重申他們的立場。

CDC堅持,消滅細菌的方法不是清洗,而是把雞煮熟,不過公衆似乎不太受落,繼續反駁說煮食前清洗才是安全的做法。

聯邦農業部也支持CDC的建議,說雖然在洗雞後可以清潔洗手盤,但問題是清洗過程很多時候會有水飛濺出廚房的其他地方,甚至是身上的衣服。

