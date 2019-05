柏克萊加大附近發生兩宗持械劫案 7學生遇劫

【KTSF】

東灣柏克萊加大附近週四凌晨發生兩宗持械劫案,兩宗案件的搶匪都成功逃脫。

而早在4月24日晚至4月25日凌晨的4小時內,柏克萊加大及校園附近也曾發生4宗劫案,當中3宗是持械劫案。

警方表示,週四凌晨12時40分左右,4名年約18至19歲的柏克萊加大男學生,在Channing Way 2721號的Delta Chi學生會外步行,期間一輛汽車在他們身旁停下。

3名男匪徒持搶步出車廂,搶走4名學生的背包和手提電話。

匪徒接著乘坐一輛紅色Dodge汽車沿Channing Way向西逃走。

目擊證人稱,其中一名匪徒是非洲裔,年約20餘歲,中等至肥胖身材,頭戴黑冷帽。

第二名匪徒也是非洲裔,年約20餘歲,瘦削身材。

至凌晨1時半左右,3名柏克萊加大學生在Dwight Way 2900號步行,期間一輛汽車在他們身旁停下。

兩名男匪徒持槍步出車廂,搶走受害人的手袋和手提電話。

匪徒得手後駕車沿Dwight Way向西逃走。

目擊證人稱,其中一名男疑犯是非洲裔,身高約5呎9吋,身材魁梧,身穿灰色連帽上衣。

另一名疑犯年約20歲,身高約5呎11吋,瘦削身材,頭戴黑色面罩。

柏克萊警方稱,暫時未知兩宗案件是否有關連。

