司法部長國會作證 強調並無維護特朗普總統

【KTSF 張麗月報導】

聯邦司法部長巴爾較早時公開特別檢察官穆勒的通俄案調查報告刪節版本後,週三在國會參議院司法委員會首次公開作證。

穆勒的通俄案調查報告公開後,聯邦司法部長巴爾首次在參議院作證。

巴爾說:”我有意行使我的權力,盡可能向公眾和國會領袖公開這報告,依照法律去做。”

他表示,自己並無維護特朗普總統,也無足夠證據去指證特朗普妨礙司法。

巴爾又說,特朗普對穆勒的調查全面合作,但穆勒曾經指控特朗普團隊有時不合作。

民主黨人不滿巴爾對通俄案調查報告的處理手法,他們指出,穆勒報告中提及十宗事件,顯示特朗普涉嫌妨礙司法,但巴爾的4頁匯報結論是,無證據去起訴特朗普。

民主黨人直指,巴爾的表現更似是特朗普的私人律師,而不似聯邦司法部長。

民主黨人又指巴爾說謊,國會兩院多名民主黨人要求他引咎辭職。

聯邦參議員Mazie Hirono說:”你用司法部長和聯邦司法部的權力做公關,幫助特朗普維護自己,最終你向國會說謊,擔任聯邦司法部長是神聖的信任,你出賣這信任,美國應得到更好,你應該辭職。”

在此之前,媒體爆料指,穆勒曾經寫信給巴爾,指巴爾給國會的4頁紙摘要調查報告斷章取義,沒有掌握到穆勒報告的核心要義,太早對通俄案調查作出判斷。

穆勒的400幾頁報告書所作出的結論是”不能判斷特朗普是否有防礙司法”,也沒有為特朗普洗脫罪嫌,而不是巴爾所說的”特朗普沒有防礙司法”。

民主黨控制的眾議院週四也傳召巴爾作證,民主黨人也加緊要求穆勒到國會作證。

