埃航空難死者家人向波音興訟

【KTSF】

波音公司股東週一在芝加哥舉行股東大會之際,因埃塞俄比亞航空一架屬於波音737 Max 8客機失事而失去親人的兩戶家庭,在芝加哥地區法院對波音巨頭提出訴訟。

這兩戶來自加拿大的家庭,當天在芝加哥一家律師事務所召開新聞發布會宣布起訴波音。

代理兩戶家庭起訴的律師表示,波音的傲慢、魯莽輕率和懈怠,導致了慘劇的發生,他的律師事務所會查遍波音和美國聯邦航空局之間的每一封電子郵件和短信息,以確認波音的過失,波音尚未對該訴訟做出回應。

此外,就近日有關波音737 MAX系列飛機”不一致警報”功能的爭議 ,波音公司4月29日表示,這並非事關飛機安全操作的必備功能,不過今後將激活所有737 MAX飛機的這項功能。

“不一致警報”是指飛機兩個迎角傳感器的數據不一致時,會向飛行員發出警告。

過去半年裡發生的兩起737 MAX飛機空難,均與兩個迎角傳感器中的一個出現故障相關。

另據報導,澳大利亞第二大航空公司維珍澳大利亞4月30日宣布,出於安全考慮,將調整波音737 MAX系列飛機訂單的機型數量和交付時間,將波音737 MAX8型客機的訂購數量,從原來的38架削減至23架,首次交付時間將推遲至2025年2月。

波音737 MAX 10型客機的訂購數量,將從原來的10架增至25架,首次交付時間將提前至2021年7月。

今年3月10日,埃塞航空一架波音737-8客機失事,這是繼去年10月29日印度尼西亞獅子航空公司同型號客機失事墜海之後,波音737-8客機發生的第二起空難事故,此後,多國停飛737 MAX系列飛機。

