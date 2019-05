【KTSF】

北卡羅萊納州大學夏洛特分校週二發生槍擊案,造成兩人死亡4人受傷,警方表示已經拘捕了槍手。

北卡羅萊納州大學夏洛特分校下午發生槍擊案,當地的緊急醫療中心在Twitter上表示,槍擊案中造成兩人死亡、4人受傷,當中兩人傷勢有生命危險。

槍擊案發生後,當局立即封鎖大學,並發出通告要學生立即走、躲避和對抗。

消息指,槍擊事件發生在大學的一個班房內,夏洛特警方表示,已經拘捕了一名涉案的槍手,相信他是單獨犯案。

週二是該大學本學期最後一天上課日,週三開始就是期終考試。

