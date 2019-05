被指洩露華為將獲准參與5G建設 英國防大臣被革職

【KTSF】

英國國防大臣Gavin Williamson,被指洩露英國打算准許華為參與英國5G網絡非核心建設,首相文翠珊週三突然將他撤職。

首相府發表聲明表示,對防長Williamson失去信心,說首相的決定,是基於Williamson未經授權,洩露國家安全委員會一次會議的資料,經過調查後作出

英國國家安全委員會早前舉行會議,商討華為參與英國5G網絡非核心建設,有關消息在未經授權下外洩,當局認為事態嚴重,但Williamson否認自己是洩密者。

上星期首相表示同意讓華為參予英國5G網絡非核心建設,引發安全憂慮。

BBC報導,Williamson在內的國防、外交、內政 、國際發展事務及國際貿易等5名內閣大臣及一情報主管,反對首相這項決定,並通過助手向外界表明,自己對最後決定不負上責任。

部份保守黨議員也致函文化大臣,表示擔心華為的參予會危害英國安全。

保守智庫亨利傑克遜協會的報告也指出,華為股份99%由一方擁有,只對中國黨國一體的領導核心負責,因此華為進入英國的移動網絡,對安全”非常有害”,並會損害”五眼”情報聯盟的互信關係。

但首相的副手、內閣辦公室大臣David Lidington就認為,華為是”私營公司”,與中共政府及中國情報機構的關係並不密切。

報導指首相同意華為有限度參予5G建設,是有英中貿易衝擊,英國政府目前仍未有正式決定,首相府表示,將於今年春季末作出相關決定。

