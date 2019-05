【KTSF】​

南灣聖荷西市議會週二一致通過一項新的法規,參與汽車雜耍活動的人士,以及圍觀者均屬違法,市長Sam Liccardo認為,立法可以保護年輕人。

根據法規,汽車雜耍活動的圍觀者,最高可面臨6個月的監禁,圍觀者也可能被發告票。

有在非法汽車雜耍活動黑點附近的商店店主表示,他有不少顧客會在商店的停車場等待汽車雜耍活動結束後才駕車離開,他擔心法規實施後,有顧客會被誤以為是非法活動的參加者。

聖荷西警局局長Eddie Garcia回應指,警方會進行調查,確保每個人的清白。

法規會在60日內生效,市議會會在6個月後再開會檢討新的法規對市內的成效及影響。

