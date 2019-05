【KTSF 郭柟報導】

舊金山國際機場為疏導旅客地面交通,計劃從6月開始實行新的車輛分流措施,所有網的接載旅客的地點,全部改在停車場頂層,而送旅客的地點則不變,乘客可以繼續在客運大樓的路邊下車。

從6月3號起,所有使用Uber、Lyft、Wingz等網的服務的乘客,必須到國內航線停車場頂樓與網的司機會合,不可以在客運大樓的路邊等車。

機場其實從去年已開始推行,讓部份使用共乘服務Carpool的網的乘客,分流去停車場上車,但是不足以舒緩交通,於是決定將所有網服務,一律分流去停車場頂樓接客。

另外,機場為鼓勵乘客盡量使用停車場上下車,國內航線停車場,以及國際航線A和G停車場,如果停車不到半小時都不收費,但超過半小時的話,就會按照停車時間全額收費。

