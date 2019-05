舊金山以車為家露宿者將有臨時停車地點（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山市參議會週二通過法例,為一班住在汽車上的無家可歸者尋找臨時的安全泊車地點,如果這些無家可歸者被拖車或票控,市府會免去他們的罰款。

這項由市參事蒲慧理及安世輝共同提出的法案,週二獲得全體市參事的贊成,二讀通過。

市府去年10月曾經做過統計,發現有432輛汽車住了人,其中313輛是休旅車,119輛是普通私家車,並估計住在車上的無家可歸者會越來越多。

蒲慧理及安世輝於是提出成立一個名叫”安全過夜停車場”的先導計劃,要求市府相關部門3個月內在市內找出一塊空地,讓這些車輛可以安全停泊過夜。

泊車地點亦會提供各種接駁服務,如果這些無家可歸者願意進入支援中心尋求協助,這塊空地亦將會免費讓他們的汽車停泊。

法案亦規定,如果這些無家可歸者的汽車被拖走或者被票控,市府會豁免他們的罰款,避免他們因失去汽車而要流落街頭。

安世輝的辦公室指出,現階段仍未選定泊車地點,而市長布里德亦宣布未來兩年會撥出100萬資助這個計劃。

