特朗普與民主黨議員罕有合作 推動2萬億基建計劃

【KTSF 江良慧報導】

華府週二出現罕見的兩黨合作時刻,特朗普總統和民主黨國會領袖同意致力於一個總值2萬億的基建計劃,以重建道路橋樑、提供清潔水和擴大寬頻覆蓋範圍,至於棘手的費用問題則容後再商議。

國會民主黨領袖和總統會面,會後他們罕見的面露笑容。

民主黨聯邦眾議院議長普洛西說:”為美國建基建從不是黨派事項,我們希望未來能以兩黨合作方式前進。”

換言之,這個大膽建議涉及的範圍龐大,除了投資道路、橋樑、公路、食水外,也涉及寬頻和電網。

民主黨聯邦參議員舒默說:”這次會議有善意,和以往一些我們的會議不同。”

雖然週二會面氣氛似乎很良好,但特朗普正因爲穆勒的通俄案調查報告而面臨更多調查。

舒默說:”已往會面時總統說,若這些調查繼續我不能和你合作,他沒有再提起。”

三人同意用2萬億修建基建,並將會在三週後再次會面,商討怎樣分配這些錢,至於錢從何來則未知道。

