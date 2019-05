新日皇德仁即位 日本展開令和年代

【i-CABLE】

日本展開令和年代,德仁即位成為新日皇,承諾遵循憲法,履行作為國家象徵的職責,為國民設想,並銘記歷代日皇的囑託,自我改進。

59歲的德仁即位,成為第126代日皇,上午在皇居”松之間”舉行儀式,先是”劍璽等承繼之儀”,德仁繼承象徵皇權的神器、劍和曲玉,以及國璽與御璽,不足十分鐘的儀式,是新日皇德仁首項公務,新皇后雅子沒有出席,因為皇族參加者只限擁有皇位繼承資格的男性。

反而觀禮的包括現政府唯一女性閣員,地方創生擔當相片山皋月,是日本憲政史上首次有女性出席,隨後的「即位後朝見之儀」,德仁首次以日皇身份發言。

德仁對於父親退位後成為上皇的明仁衷心表示敬意與感謝,形容他過去超過30年來,無論何時都與國民甘苦與共,日本首相安倍晉三代表國民對德仁即位由衷表示欣喜,更多儀式會在未來數個月舉行,包括10月的”即位禮正殿之儀”,邀請外國嘉賓參與、向國內外宣佈即位,以及即位巡遊”祝賀御列之儀”。

德仁夫婦下午前往”吹上仙洞御所”、即他們之前居住的東宮御所,向上皇明仁夫婦稟報已經繼位,德仁之後返回皇居的松之間,接受文仁親王夫婦等皇室成員的祝賀,到傍晚接受長女愛子、妹妹黑田清子及宮內廳職員祝賀。

