穆勒曾去信司法部長巴爾 對通俄案報告撮要提質疑

【i-CABLE】

美國調查俄羅斯有否干預美國大選的特別檢察官穆勒,曾在3月去信司法部長巴爾,指巴爾提交國會的報告撮要,沒有全面記錄調查的來龍去脈、性質及重要內容,令公眾困惑。

巴爾在今年3月為穆勒的400多頁調查報告,撰寫4頁撮要交予國會,指特朗普總統的競選團隊沒勾結俄羅斯,特朗普有否妨礙司法公正方面則沒有定論,但原來穆勒對司法部長這份撮要有意見。

《華盛頓郵報》引述知情司法部官員,指穆勒在3日後去信巴爾,質疑撮要沒有全面記錄調查的來龍去脈、性質及重要內容,令公眾對調查的關鍵結果有困惑。

他指司法部委任特別檢察官處理,目的是確保公眾對調查結果有信心,如今可能做不到,又認為沒需要花時間塗黑部分內容,而延遲公開調查報告,立刻公開報告可避免誤解。

穆勒隨信附上他建議公開的引言及總結,當中有部分內容塗黑,但巴爾認為要檢視過才決定可否公開。

巴爾在收到穆勒信件翌日致電對方,交談15分鐘。司法部發言人指,穆勒沒說過巴爾的撮要有任何不準確或誤導之處,僅表達對撮要缺乏背景及傳媒就妨礙司法公正部分的報道感到憂慮,兩人同意盡早公開有塗黑的報告。

巴爾週三將出席參議院司法委員會聽證,預料他將因為穆勒的信件備受民主黨人追問。

巴爾週四將轉到眾議院司法委員會,領導此委員會、民主黨的納德勒,要求巴爾最遲週三早上交出穆勒的信件。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。