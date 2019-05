與名廚編寫有益心臟食譜 華裔心臟病康復者夢想成真（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

16歲華裔少年汪文昊(Justin Yang)曾患心臟病,期間嚴重厭食,幸好得到合適的心臟移植,病情得以改善,並重燃食慾,他透過Make-A-Wish許願與名廚合作,編寫一份有益心臟的健康食譜。

​十年級的汪文昊得到Make-A-Wish幫助下,同一位灣區廚師合作,編寫了這本《Justin’s Hearty Recipes》。

汪文昊的身心豐盛食譜,裡面收錄好多汪文昊在恢復食慾之後愛上的食物,而且相當健康易煮,適合像他一樣從心臟手術康復中的人。

汪文昊說:”這本食譜最初只是幫我,但現在有更深意義,象徵希望、毅力、決心,渡過難關。”

汪文昊兩歲時患上極罕見的心臟病,因此自小不能好好進食,心臟一半機能損害。

汪文昊媽媽衛秧說:”他從小就沒有食慾,所有的飲食營養都是從輸養管往胃裡開洞,每天晚上要在胃洞插管進食。”

不過幸好汪文昊得到合適的心臟移植,病情有改善,預料6月份可以拆除輸養管。

有份啟蒙汪文昊咪蕾的,就是來自東灣的廚師Victoria Lacuesta,汪文昊和她透過Make-A-Wish相識,每個星期六,兩人研製不同材料,找出適合汪文昊身子和口味的菜色,合作了幾個月。

Victoria說:”非常有成效,令他更雀躍吃更多東西,當我被問到去設計食譜時,我都問自己能否勝任,但我太興奮馬上就應承。”

認識汪之前,Victoria是一位自顧廚師,專設計健康菜譜,幫助有特定飲食需要的人

講到汪食譜裡面最鍾意的菜色,就是一款名為Pancit的菲律賓式炒米粉。

汪文昊說:”因為我一直很愛吃麵,Pancit是一種不同類型的麵,尚未嚐過,Victoria推薦後我覺得很好吃。”

汪的食譜由出版社Shutterfly捐款印刷,雖然一般書局買不到,不過有興趣索取食譜的民眾,可以登入Make-A-Wish的網站:http://sf.wish.org,查證更多資料。

