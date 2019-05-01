與名廚編寫有益心臟食譜 華裔心臟病康復者夢想成真（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

16歲華裔少年汪文昊（Justin Yang）曾患心臟病，期間嚴重厭食，幸好得到合適的心臟移植，病情得以改善，並重燃食慾，他透過Make-A-Wish許願與名廚合作，編寫一份有益心臟的健康食譜。

​十年級的汪文昊得到Make-A-Wish幫助下，同一位灣區廚師合作，編寫了這本《Justin’s Hearty Recipes》。

汪文昊的身心豐盛食譜，裡面收錄好多汪文昊在恢復食慾之後愛上的食物，而且相當健康易煮，適合像他一樣從心臟手術康復中的人。

汪文昊說：”這本食譜最初只是幫我，但現在有更深意義，象徵希望、毅力、決心，渡過難關。”

汪文昊兩歲時患上極罕見的心臟病，因此自小不能好好進食，心臟一半機能損害。

汪文昊媽媽衛秧說：”他從小就沒有食慾，所有的飲食營養都是從輸養管往胃裡開洞，每天晚上要在胃洞插管進食。”

不過幸好汪文昊得到合適的心臟移植，病情有改善，預料6月份可以拆除輸養管。

有份啟蒙汪文昊咪蕾的，就是來自東灣的廚師Victoria Lacuesta，汪文昊和她透過Make-A-Wish相識，每個星期六，兩人研製不同材料，找出適合汪文昊身子和口味的菜色，合作了幾個月。

Victoria說：”非常有成效，令他更雀躍吃更多東西，當我被問到去設計食譜時，我都問自己能否勝任，但我太興奮馬上就應承。”

認識汪之前，Victoria是一位自顧廚師，專設計健康菜譜，幫助有特定飲食需要的人

講到汪食譜裡面最鍾意的菜色，就是一款名為Pancit的菲律賓式炒米粉。

汪文昊說：”因為我一直很愛吃麵，Pancit是一種不同類型的麵，尚未嚐過，Victoria推薦後我覺得很好吃。”

汪的食譜由出版社Shutterfly捐款印刷，雖然一般書局買不到，不過有興趣索取食譜的民眾，可以登入Make-A-Wish的網站：http://sf.wish.org，查證更多資料。

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