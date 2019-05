HPE惠普企業公司聖荷西新總部舉行開幕儀式（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

惠普企業公司(Hewlett Packard Enterprise,HPE)將總部從南灣Palo Alto遷移至聖荷西,週二舉行開幕儀式。

HPE在聖荷西的新總部有一千多名員工,公司主席兼行政總裁Antonio Neri強調員工至上,重視員工的整體發展。

Neri說:”我們漂亮的總部大樓只是其中一個例子,展示我們致力營造你們喜歡回來工作的環境,使你們感到為HPE工作而自豪。”

新的總部有步行小徑,健身房和休閒設施,HPE也宣布為員工提供6個月有薪產假,以及為重返職場的人士提供職業培訓。

HP幾年前業務分開經營,HPE專注軟件業務及資訊科技,幫助政府和企業客戶技術轉型。

公司為節省開支,決定出售在Palo Alto的原址,以及將位於Santa Clara的附屬公司Aruba,一起遷移到聖荷西新總部。

聖荷西市長Sam Liccardo表示,歡迎HPE落戶聖荷西。

Liccardo說:”HPE將會很適合這裡,我們很興奮能有HPE這類出類拔萃的公司,更重要的是,延續HP創辦人的遺產。”

Liccardo表示,HPE積極支持市內的社會服務,包括興建為露宿者而設的迷你屋,幫助貧苦家庭的年輕人上大學,以及接受職業訓練。

