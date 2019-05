搵屋住專題：灣景區長者公寓單位開放申請（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

舊金山灣景區(Bayview)有一棟長者公寓,有兩個一房單位開放申請,同時輪候名單200個名額也接受申請。

這棟長者公寓位於舊金山3街5545號,公寓內有53個一房單位,面積約524至550平方英呎,當中有兩個單位現正開放給62歲或以上長者申請。

公寓租金為申請人收入的三成,即如果月收入為2,000元,租金則為600元,不設最低收入限制,但申請時月入,一人家庭不得超過3,454元,兩人家庭則是3,945元。

申請截止日期5月9日下午5點,抽籤時在舊金山居住或工作的申請人能夠獲得優先。

兩個單位抽籤完畢後,會再抽200個申請人進入公寓輪候名單。

查詢詳請,請瀏覽:https://housing.sfgov.org/listings/a0W0P00000Gs3V3UAJ

索取中文申請表格,請瀏覽:https://sfmohcd.org/sites/default/files/Documents/MOH/BMR%20Rental%20Paper%20Applications/Chinese%20BMR%20Rent%20Short%20Form%20Paper%20App.pdf

