搵屋住專題：灣景區長者公寓單位開放申請（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

舊金山灣景區（Bayview）有一棟長者公寓，有兩個一房單位開放申請，同時輪候名單200個名額也接受申請。

這棟長者公寓位於舊金山3街5545號，公寓內有53個一房單位，面積約524至550平方英呎，當中有兩個單位現正開放給62歲或以上長者申請。

公寓租金為申請人收入的三成，即如果月收入為2,000元，租金則為600元，不設最低收入限制，但申請時月入，一人家庭不得超過3,454元，兩人家庭則是3,945元。

申請截止日期5月9日下午5點，抽籤時在舊金山居住或工作的申請人能夠獲得優先。

兩個單位抽籤完畢後，會再抽200個申請人進入公寓輪候名單。

查詢詳請，請瀏覽：https://housing.sfgov.org/listings/a0W0P00000Gs3V3UAJ

索取中文申請表格，請瀏覽：https://sfmohcd.org/sites/default/files/Documents/MOH/BMR%20Rental%20Paper%20Applications/Chinese%20BMR%20Rent%20Short%20Form%20Paper%20App.pdf

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