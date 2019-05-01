奧克蘭鬼船貨倉大火致36人亡 案件開審（視頻）

【KTSF 歐志洲的報導】

2016年12月在東灣奧克蘭（屋崙）發生的貨倉大火，導致36人死亡，案件週二開審。

Alameda縣檢控官Casey Bates在週二的開庭陳詞中，先是唸出Fruitvale區Ghost Ship貨倉大火中36名死者的名字，並向陪審團展示36人的照片。

檢控官表示，死者沒有獲得任何警告、時間或逃生方式。

被起訴的是49歲的主要租戶Derick Almena，和29歲的藝術總監Max Harris。

Ghost Ship貨倉是在2013年，被告Almena看到招租廣告後，租下來當藝術家工作室。

檢控官表示，租約中另外一人Nico Bouchard曾對Almena表示，擔心電路問題，Almena卻表示，他能夠自己來導電，並花較少的錢。

Almena也讓15到25人在貨倉內非法居住，貨倉也沒有例如灑水器的防火系統。

代表Max Harris的律師Curtis Briggs在開庭陳詞中聲稱，租出貨倉的業主和檢查貨倉安全的消防部門並沒有被起訴，而Harris在庫倉中只是負責打雜工作，在大火發生時，他還跑進貨倉救人。

Briggs也表示，大火可能是有人縱火導致，代表被告Derick Almena的律師將在週三發表開庭陳詞。

兩名被告各面對36項誤殺控罪，一旦定罪將面對39年監禁。

法庭花了4個星期選出陪審團，整個審訊預計將歷時超過3個月。

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