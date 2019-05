奧克蘭鬼船貨倉大火致36人亡 案件開審（視頻）

【KTSF 歐志洲的報導】

2016年12月在東灣奧克蘭(屋崙)發生的貨倉大火,導致36人死亡,案件週二開審。

Alameda縣檢控官Casey Bates在週二的開庭陳詞中,先是唸出Fruitvale區Ghost Ship貨倉大火中36名死者的名字,並向陪審團展示36人的照片。

檢控官表示,死者沒有獲得任何警告、時間或逃生方式。

被起訴的是49歲的主要租戶Derick Almena,和29歲的藝術總監Max Harris。

Ghost Ship貨倉是在2013年,被告Almena看到招租廣告後,租下來當藝術家工作室。

檢控官表示,租約中另外一人Nico Bouchard曾對Almena表示,擔心電路問題,Almena卻表示,他能夠自己來導電,並花較少的錢。

Almena也讓15到25人在貨倉內非法居住,貨倉也沒有例如灑水器的防火系統。

代表Max Harris的律師Curtis Briggs在開庭陳詞中聲稱,租出貨倉的業主和檢查貨倉安全的消防部門並沒有被起訴,而Harris在庫倉中只是負責打雜工作,在大火發生時,他還跑進貨倉救人。

Briggs也表示,大火可能是有人縱火導致,代表被告Derick Almena的律師將在週三發表開庭陳詞。

兩名被告各面對36項誤殺控罪,一旦定罪將面對39年監禁。

法庭花了4個星期選出陪審團,整個審訊預計將歷時超過3個月。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。