【KTSF 張麗月報導】

聯儲局開完兩天會議後,週三一致決定維持現行利率不變。

聯儲局表示,會維持現行利率不變,即介乎2.25厘至2.5厘之間,主要是考慮到經濟繼續穩健增長,以及近期通脹已跌至局方訂下2%目標以下。

另外,聯儲局支付給銀行用來留住銀行的儲備在聯儲局的利率IOER,降低到大約2.35厘,這個是技術性調整,並沒有改變貨幣政策的立場,目的是要確保聯邦基金市場交易的利率,控制在局方的目標範圍內。

