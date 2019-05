舊金山中央地鐵華埠站 市參事提案以白蘭命名（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

為了紀念舊金山華埠已故社區領袖白蘭,市參事佩斯金(Aaron Peskin)去年提出決議案,將中央地鐵華埠站用白蘭的名字命名,雖然獲得全體市參事贊成,但交通局未有給予正面的回覆,佩斯金週二再提出同樣決議案,並加入其他條件,間接逼局方就範。

佩斯金週二在市參議會上再次提出決議案,促請交通局用白蘭來命名中央地鐵華埠站。

交通局早前提到,全美的車站名絕少用人名,通常以地區來命名,因此局方曾提出折衷方案,就是在車站加設一塊牌匾來紀念白蘭。

不過佩斯金的立場堅定,並指中華總商會及多名社區領袖都贊成,將站名改成”白蘭華埠站”。

佩斯金說:”我認為”華埠”兩個字在站名中很重要,因此我們要求改成白蘭華埠站,大家都知道車站位於哪裡,交通局今次要創先例,將白蘭加入站名中。”

今次的決議案中規定,交通局需要在6月30日前給出答覆,這個日期亦是審批市府預算的限期。

佩斯金表示,雖然決議案沒有法律約束力,但市參議會將要審議交通局未來的預算,如果局方不願意以”華埠白蘭站”命名,或許會影響對局方預算的審批。

佩斯金指,對於今次的命名相當有信心,不過另一方面,華埠的中央地鐵工程又再傳出壞消息,有報導指可能又再延期完工,去到2020年2月。

根據舊金山觀察家報報導,一份遞交給聯邦交通部門有關中央地鐵的進度報告顯示,預計通車日期由今年12月推遲至明年2月。

報告中,交通局指是工程承建商Tutor Perini在月台及大堂的工程未跟上進度,導致延誤。

而Tutor Perini反指是交通局的設計出現多個錯誤,理應就延遲完工及任何超支負責。

交通局發言人指,完工日期仍預計在今年12月,但當中總是存在不明朗的因素。

佩斯金說:”我的立場是,他們應該現在就完成工程,完工後,他們雙方才爭論誰欠誰的錢,欠多少錢。”

佩斯金指,不太相信工程會如期完工,他的辦公室早前已向市府經濟及勞動力辦公室申請額外撥款,希望幫助更多受影響的華埠商戶。

