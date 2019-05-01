舊金山中央地鐵華埠站 市參事提案以白蘭命名（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

為了紀念舊金山華埠已故社區領袖白蘭，市參事佩斯金（Aaron Peskin）去年提出決議案，將中央地鐵華埠站用白蘭的名字命名，雖然獲得全體市參事贊成，但交通局未有給予正面的回覆，佩斯金週二再提出同樣決議案，並加入其他條件，間接逼局方就範。

佩斯金週二在市參議會上再次提出決議案，促請交通局用白蘭來命名中央地鐵華埠站。

交通局早前提到，全美的車站名絕少用人名，通常以地區來命名，因此局方曾提出折衷方案，就是在車站加設一塊牌匾來紀念白蘭。

不過佩斯金的立場堅定，並指中華總商會及多名社區領袖都贊成，將站名改成”白蘭華埠站”。

佩斯金說：”我認為”華埠”兩個字在站名中很重要，因此我們要求改成白蘭華埠站，大家都知道車站位於哪裡，交通局今次要創先例，將白蘭加入站名中。”

今次的決議案中規定，交通局需要在6月30日前給出答覆，這個日期亦是審批市府預算的限期。

佩斯金表示，雖然決議案沒有法律約束力，但市參議會將要審議交通局未來的預算，如果局方不願意以”華埠白蘭站”命名，或許會影響對局方預算的審批。

佩斯金指，對於今次的命名相當有信心，不過另一方面，華埠的中央地鐵工程又再傳出壞消息，有報導指可能又再延期完工，去到2020年2月。

根據舊金山觀察家報報導，一份遞交給聯邦交通部門有關中央地鐵的進度報告顯示，預計通車日期由今年12月推遲至明年2月。

報告中，交通局指是工程承建商Tutor Perini在月台及大堂的工程未跟上進度，導致延誤。

而Tutor Perini反指是交通局的設計出現多個錯誤，理應就延遲完工及任何超支負責。

交通局發言人指，完工日期仍預計在今年12月，但當中總是存在不明朗的因素。

佩斯金說：”我的立場是，他們應該現在就完成工程，完工後，他們雙方才爭論誰欠誰的錢，欠多少錢。”

佩斯金指，不太相信工程會如期完工，他的辦公室早前已向市府經濟及勞動力辦公室申請額外撥款，希望幫助更多受影響的華埠商戶。

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