加州嬰兒出生數字去年下滑 為有紀錄以來最低一年

最新的人口數據顯示,加州去年的嬰兒出生數字較上一年度下跌18,000人,為有紀錄以來,加州生育數字最低的一年。

州政府官員表示,截至今年1月1日,加州人口達3,990萬人,去年增加了187,000人,增幅是0.47%,為1900年有紀錄以來最低的增幅。

加州人口增長減慢,主要原因是生育率下降,以及嬰兒潮一代死亡率上升有關。

加州仍然是全美人口最多的州,德州排行第二,人口有3,000萬人。

加州財政局人口普查總監Ethan Sharygin說,加州生育率下滑的速度較預期快,其中一個原因是少了墨西哥人前來加州,墨西哥人的生育率相對較高,來自中國移民則有增加,後者的生育率相對較低。

去年在Paradise市發生的重大山火,燒毀了14,600個住屋單位,導致鄰近城市的人口急漲,Chico市增加了19,000人,為全加州人口增幅最大的城市,沙加緬度排第二,增加了7,400人。

州政府官員估計,加州的人口會持續增長,預計到2055年,人口會達5,000萬人,而在生育率下降下,加州人口也會趨向老齡化。

到2051年,州政府官員估計,加州會步日本與歐洲一些國家的後塵,出現死亡率高於出生率的現象。

