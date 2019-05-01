加州嬰兒出生數字去年下滑 為有紀錄以來最低一年

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最新的人口數據顯示，加州去年的嬰兒出生數字較上一年度下跌18,000人，為有紀錄以來，加州生育數字最低的一年。

州政府官員表示，截至今年1月1日，加州人口達3,990萬人，去年增加了187,000人，增幅是0.47%，為1900年有紀錄以來最低的增幅。

加州人口增長減慢，主要原因是生育率下降，以及嬰兒潮一代死亡率上升有關。

加州仍然是全美人口最多的州，德州排行第二，人口有3,000萬人。

加州財政局人口普查總監Ethan Sharygin說，加州生育率下滑的速度較預期快，其中一個原因是少了墨西哥人前來加州，墨西哥人的生育率相對較高，來自中國移民則有增加，後者的生育率相對較低。

去年在Paradise市發生的重大山火，燒毀了14,600個住屋單位，導致鄰近城市的人口急漲，Chico市增加了19,000人，為全加州人口增幅最大的城市，沙加緬度排第二，增加了7,400人。

州政府官員估計，加州的人口會持續增長，預計到2055年，人口會達5,000萬人，而在生育率下降下，加州人口也會趨向老齡化。

到2051年，州政府官員估計，加州會步日本與歐洲一些國家的後塵，出現死亡率高於出生率的現象。

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