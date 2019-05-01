環保組織指終身飲用加州水喉水會增患癌風險（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

一個環保組織的最新研究發現，終身飲用加州的水喉水，會增加患癌的風險。

根據這項發表在最新的《環境健康叢刊》的研究，環保組織EWG環境工作小組的研究人員估計，在加州公共水系統發現的污染物，可能在一生中導致約15,500宗癌症病例，這些污染物包括可致癌、俗稱砒霜的砷和鉻，以及鈾和鐳等放射性物質。

研究人員表示，很多時候測試只會逐一分析每種污染物的水平，並得出水質是安全的結論，但其實這樣計算不切實際，因爲食水很少只含有一種污染物，所以研究人員把這些污染物以一整個組合來計算，分析單一水源的多種污染物對健康的影響，結論是有毒和很危險。

研究人員檢驗了加州各地負責向加州98%人口供水的超過2,700個社區水系統，當中9成在過去7年都符合聯邦標準。

不過，研究人員指出，合法標準並非一定是安全，像他們研究内提及的癌症風險，當中8成半是由低於法定水平的污染物所導致。

研究人員表示，食水導致大部分的癌症風險，主要都是因爲砷，也即是砒霜污染，當中又以一些服務一萬人或以下、最依賴地下水的最小型系統，污染問題最嚴重。

加州環保局暫時未對報告發表評論，想知道自己社區的食水的污染程度，可以上網到http://ewg.org/tapwater，查看家裏食水是否有污染物．

而擔心水質有問題的消費者，也可以使用經認證的濾水器，或者逆滲透系統，減少接觸污染物。

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