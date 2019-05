環保組織指終身飲用加州水喉水會增患癌風險（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

一個環保組織的最新研究發現,終身飲用加州的水喉水,會增加患癌的風險。

根據這項發表在最新的《環境健康叢刊》的研究,環保組織EWG環境工作小組的研究人員估計,在加州公共水系統發現的污染物,可能在一生中導致約15,500宗癌症病例,這些污染物包括可致癌、俗稱砒霜的砷和鉻,以及鈾和鐳等放射性物質。

研究人員表示,很多時候測試只會逐一分析每種污染物的水平,並得出水質是安全的結論,但其實這樣計算不切實際,因爲食水很少只含有一種污染物,所以研究人員把這些污染物以一整個組合來計算,分析單一水源的多種污染物對健康的影響,結論是有毒和很危險。

研究人員檢驗了加州各地負責向加州98%人口供水的超過2,700個社區水系統,當中9成在過去7年都符合聯邦標準。

不過,研究人員指出,合法標準並非一定是安全,像他們研究内提及的癌症風險,當中8成半是由低於法定水平的污染物所導致。

研究人員表示,食水導致大部分的癌症風險,主要都是因爲砷,也即是砒霜污染,當中又以一些服務一萬人或以下、最依賴地下水的最小型系統,污染問題最嚴重。

加州環保局暫時未對報告發表評論,想知道自己社區的食水的污染程度,可以上網到http://ewg.org/tapwater,查看家裏食水是否有污染物.

而擔心水質有問題的消費者,也可以使用經認證的濾水器,或者逆滲透系統,減少接觸污染物。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。