維基解密創辦人阿桑奇違反保釋條件判監50週

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維基解密創辦人阿桑奇違反保釋條件罪成，在英國判監50星期，法官批評他的罪行嚴重，故意拖延司法程序，阿桑奇星期四會再就美國的引渡要求出庭應訊。

身穿黑色外套的阿桑奇聽取判刑後乘坐囚車離開法院，並向記者舉起拳頭示意，他的代表律師在庭上讀出阿桑奇撰寫的信，向感到不受尊重的人致歉，稱自己感到恐懼，當時相信自己正在做對的事。

法官批評阿桑奇的罪行嚴重，濫用個人權利，漠視英國法律，向厄瓜多爾尋求庇護，其實是故意拖延司法程序，而阿桑奇藏身厄瓜多爾大使館期間，已花費英國納稅人1,600萬英鎊，判處阿桑奇五十星期監禁，維基解密批評判決不公。

英國上月因應美國的引渡要求，進入厄瓜多爾大使館拘捕阿桑奇，他被瑞典政府指控涉及性侵後，藏身大使館近七年，美國司法部早前亦起訴阿桑奇串謀入侵國防部電腦系統，最高可判監5年，英國法院早前已要求美方下月12日前制定引渡文件。

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