維基解密創辦人阿桑奇違反保釋條件判監50週

維基解密創辦人阿桑奇違反保釋條件罪成,在英國判監50星期,法官批評他的罪行嚴重,故意拖延司法程序,阿桑奇星期四會再就美國的引渡要求出庭應訊。

身穿黑色外套的阿桑奇聽取判刑後乘坐囚車離開法院,並向記者舉起拳頭示意,他的代表律師在庭上讀出阿桑奇撰寫的信,向感到不受尊重的人致歉,稱自己感到恐懼,當時相信自己正在做對的事。

法官批評阿桑奇的罪行嚴重,濫用個人權利,漠視英國法律,向厄瓜多爾尋求庇護,其實是故意拖延司法程序,而阿桑奇藏身厄瓜多爾大使館期間,已花費英國納稅人1,600萬英鎊,判處阿桑奇五十星期監禁,維基解密批評判決不公。

英國上月因應美國的引渡要求,進入厄瓜多爾大使館拘捕阿桑奇,他被瑞典政府指控涉及性侵後,藏身大使館近七年,美國司法部早前亦起訴阿桑奇串謀入侵國防部電腦系統,最高可判監5年,英國法院早前已要求美方下月12日前制定引渡文件。

