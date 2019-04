【i-CABLE】

委內瑞拉政府指,有少數軍人發動政變,政府已控制局面。

在首都加拉加斯,有軍人施放多枚催淚彈,並向天連開多槍。

事發在當地週二早上,目擊者指有數百名軍人參與政變,在一個空軍基地對開與親政府的軍隊交火,被當局軟禁的反對派人物洛佩茲也有現身,指自己已被叛變軍人釋放。

反對派領袖瓜伊多上載片段,他站在軍人身旁,稱已展開了推翻總統馬杜羅計劃的”最後階段”,希望獲得人民和軍方支持。

有馬杜羅支持者則上街聲援政府,馬杜羅指已與軍方領袖會面,對方表示堅決效忠政府。

國防部長指軍隊支持馬杜羅,又斥責反對派是叛徒。

