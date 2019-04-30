研究報告指提高最低工資有助防止自殺（視頻）

April 30, 2019 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF 吳宇斌報導】

柏克萊加大一份最新研究報告顯示，提高最低工資和擴大對低收入工人的抵稅額，每年可以防止超過1,200宗自殺。

柏克萊加大的研究團隊，使用16年來疾病控制中心（CDC）的死亡率數據、人口普查數據，以及對政府工資和稅收政策的分析得出結果。

研究顯示，提高最低工資10%，能夠降低18到64歲沒有大學學位的男女自殺個案3.6%，若提高低收入家庭福利優惠（Earned Income Tax Credit）的抵稅額10%，自殺個案則下降5.5%，但這些自殺個案和使用藥物或毒品無關。

報告顯示，提升最低工資和收入抵稅額，對毒品有關的自殺沒有明顯的效果。

研究人員也檢視了其他因素，例如增加醫療保險Medicaid，在同等歲數有大學學位的人群中，沒有發現自殺個案的顯著下跌。

研究人員指，早前已經有研究發現，更強的財務安全，和改善心理健康息息相關，而今次的研究則是首次證實最低工資和自殺率有直接的聯繫，並表示希望報告能夠鼓勵政府官員在制定最低工資政策時，考慮改變政策產生的全面影響。

該報告於週一由國家經濟研究局出版。

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