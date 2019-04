研究報告指提高最低工資有助防止自殺（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

柏克萊加大一份最新研究報告顯示,提高最低工資和擴大對低收入工人的抵稅額,每年可以防止超過1,200宗自殺。

柏克萊加大的研究團隊,使用16年來疾病控制中心(CDC)的死亡率數據、人口普查數據,以及對政府工資和稅收政策的分析得出結果。

研究顯示,提高最低工資10%,能夠降低18到64歲沒有大學學位的男女自殺個案3.6%,若提高低收入家庭福利優惠(Earned Income Tax Credit)的抵稅額10%,自殺個案則下降5.5%,但這些自殺個案和使用藥物或毒品無關。

報告顯示,提升最低工資和收入抵稅額,對毒品有關的自殺沒有明顯的效果。

研究人員也檢視了其他因素,例如增加醫療保險Medicaid,在同等歲數有大學學位的人群中,沒有發現自殺個案的顯著下跌。

研究人員指,早前已經有研究發現,更強的財務安全,和改善心理健康息息相關,而今次的研究則是首次證實最低工資和自殺率有直接的聯繫,並表示希望報告能夠鼓勵政府官員在制定最低工資政策時,考慮改變政策產生的全面影響。

該報告於週一由國家經濟研究局出版。

