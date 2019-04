為打擊中美洲無證移民 特朗普要求申請庇護要繳費

【KTSF 江良慧報導】

為打擊來自中美洲的無證移民,以申請政治庇護為理由進入美國,特朗普總統建議修改申請庇護的規例,包括要申請人士繳費。

特朗普建議就申請庇護設定新措施。

特朗普說:”單在上月就有10萬名非法移民抵境帶來巨大壓力,對社區和學校和醫院和公共資源。”

特朗普週一向聯邦司法部長和署理國土安全部長發出備忘錄,列出若干新措施,包括在6個月内審理庇護申請、申請庇護和工作許可都要收費,批評者認為,那些人是出於安全理由而逃亡,向美國尋求庇護,美國必須遵守國家的庇護法例。

民主黨總統候選人Beto O’Rourke說:”你可以在這國家合法申請庇護,但不保證會獲批准,但至少我們要有審理申請。”

特朗普則發推文指,美國的移民法例軟弱無效和危險,他又指墨西哥為世上最危險的國家之一。

對此,O’Rourke回應說:”最好的應對方法並非牢籠,並非軍事化,也不是一堵墻,而是用外交解決問題,用中美洲北三角的資源,減少家庭逃亡的成因。”

特朗普在備忘錄中指示兩名官員要在90天内採取行動。

