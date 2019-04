【KTSF】

南舊金山半島豪苑酒家週日晚打烊前被人持槍打劫。

南舊金山警方表示,位於Dubuque街600號路段的H.L. Peninsula 半島豪苑酒家,週日深夜約11點關門前被搶劫。

一個男人持槍指嚇酒家經理要錢,匪徒從經理及收銀櫃搶走現金後,駕駛一部白色SUV逃去無蹤。

警方指疑犯可能是亞裔,身高約5呎5吋,體重約150至160磅,棕色眼睛,涉案車輛可能是一架白色較新型的寶馬X5。

任何人有該宗搶劫案的資料,可以致電南舊金山警察,電話:(650) 877-8900,匿名熱線:(650) 952-2244。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。