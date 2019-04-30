市長施壓下 舊金山交通局局長8月離職（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山交通局（SFMTA）服務及意外狀況頻發，在市長布里德的壓力下，交通局局長Ed Reiskin宣佈，其合同今年8月屆滿後會離職。

擔任舊金山交通局局長8年的Reiskin，週一發給員工一封信說：”我與舊金山交通局委員會的合約將於今年8月屆滿，到時也會更明朗，是一個好時機作出改變，我會繼續全心全意工作到最後一天，作為一名公車乘客，每天享受舊金山市內街道，我有信心公車是在您的掌握中。”

舊金山公車局負責管理市內公車、停車、交通、自行車以及行人安全，而輕軌系統週間，平均每天運載乘客70萬人次，但經常出現延誤及停運問題，而就在上週五，地下系統又發生機械故障，被迫停運數小時。

市長布里德週一在舊金山交通局委員會的會議上指出，舊金山人每天都依賴公車上班上學，去重要的會面地點，她支持乘客，認為交通局員工和乘客都應獲得更好服務。

布里德還指出，交通局其它多項管理問題，包括一再延誤的雙峰山隧道更新工程、被指歧視女性員工等，布里德要求交通局委員會立即在全美開始尋找新交通局長人選。

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