市長施壓下 舊金山交通局局長8月離職（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山交通局(SFMTA)服務及意外狀況頻發,在市長布里德的壓力下,交通局局長Ed Reiskin宣佈,其合同今年8月屆滿後會離職。

擔任舊金山交通局局長8年的Reiskin,週一發給員工一封信說:”我與舊金山交通局委員會的合約將於今年8月屆滿,到時也會更明朗,是一個好時機作出改變,我會繼續全心全意工作到最後一天,作為一名公車乘客,每天享受舊金山市內街道,我有信心公車是在您的掌握中。”

舊金山公車局負責管理市內公車、停車、交通、自行車以及行人安全,而輕軌系統週間,平均每天運載乘客70萬人次,但經常出現延誤及停運問題,而就在上週五,地下系統又發生機械故障,被迫停運數小時。

市長布里德週一在舊金山交通局委員會的會議上指出,舊金山人每天都依賴公車上班上學,去重要的會面地點,她支持乘客,認為交通局員工和乘客都應獲得更好服務。

布里德還指出,交通局其它多項管理問題,包括一再延誤的雙峰山隧道更新工程、被指歧視女性員工等,布里德要求交通局委員會立即在全美開始尋找新交通局長人選。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。