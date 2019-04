舊金山民選官員擬發債券建可負擔及長者房屋（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山的民選官員正計劃發行債券集資,將籌到的錢用來興建可負擔房屋,並打算放在今年11月的選票上,讓選民表決,市參議會主席余鼎昂(Norman Yee)提出,將部分的錢用來興建長者房屋。

這項可負擔房屋發債項目仍在計劃當中,未落實籌到的錢會怎樣分配,最快將於下星期會公布詳情。

以去年年底為止,舊金山一共有68個房屋發展項目,涉及的可負擔單位有5,368個,而長者房屋只有669個,佔當中約12%。

市參議會主席余鼎昂表示,長者房屋數量明顯不夠,在舊金山的低收入人口當中,長者佔了24%,這12%的長者房屋,根本滿足不到實際的需求。

余鼎昂說:”很多可負擔房屋,收入限制是地區中位數五成,我都講過,大部分長者都是固定收入,根本賺不夠,地區收入中位數五成,他們根本連申請都不夠資格,可能三成的收入限制會合資格,這個問題,市府一直未有解決。”

李林金枝一家三口6年前被業主用艾利斯法逼遷,因為曾被逼遷,所以有優先資格申請可負擔房屋,李太與丈夫已經退休,她的女兒是傷殘人士,他們的收入太低,連申請的門檻也達不到。

李林金枝說:”可負擔房屋其實很貴,我們無辦法付,除非是低收入房屋,讓我們老人、低收入的人有屋住,我們現在一房一廳,租金都1,300多元,我們付完租金,付完電費,只剩下900多元,3個人其實節省一點都不怕餓,但實在太少了。”

由安老自助處行政總監鍾月娟領頭的長者房屋債券關注組,週一亦提出3個要點,希望市長布里德在債券提案中能夠加入,包括將計劃中的長者房屋,由現時的669個增加至約1,400個。

第二,將申請可負擔房屋的收入門檻降低,安老指出,退休長者的平均年收入約22,000元。

第三,現時的長者房屋大多集中在華埠及田德隆區等地區,安老自助處希望在舊金山西面,例如是日落區及列治文區等都應該興建。

余鼎昂表示,週一下午已經與市長開了會,將所有的建議向她匯報,希望在債券當中可以增加對長者的支援。

