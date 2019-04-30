舊金山民選官員擬發債券建可負擔及長者房屋（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山的民選官員正計劃發行債券集資，將籌到的錢用來興建可負擔房屋，並打算放在今年11月的選票上，讓選民表決，市參議會主席余鼎昂（Norman Yee）提出，將部分的錢用來興建長者房屋。

這項可負擔房屋發債項目仍在計劃當中，未落實籌到的錢會怎樣分配，最快將於下星期會公布詳情。

以去年年底為止，舊金山一共有68個房屋發展項目，涉及的可負擔單位有5,368個，而長者房屋只有669個，佔當中約12%。

市參議會主席余鼎昂表示，長者房屋數量明顯不夠，在舊金山的低收入人口當中，長者佔了24%，這12%的長者房屋，根本滿足不到實際的需求。

余鼎昂說：”很多可負擔房屋，收入限制是地區中位數五成，我都講過，大部分長者都是固定收入，根本賺不夠，地區收入中位數五成，他們根本連申請都不夠資格，可能三成的收入限制會合資格，這個問題，市府一直未有解決。”

李林金枝一家三口6年前被業主用艾利斯法逼遷，因為曾被逼遷，所以有優先資格申請可負擔房屋，李太與丈夫已經退休，她的女兒是傷殘人士，他們的收入太低，連申請的門檻也達不到。

李林金枝說：”可負擔房屋其實很貴，我們無辦法付，除非是低收入房屋，讓我們老人、低收入的人有屋住，我們現在一房一廳，租金都1,300多元，我們付完租金，付完電費，只剩下900多元，3個人其實節省一點都不怕餓，但實在太少了。”

由安老自助處行政總監鍾月娟領頭的長者房屋債券關注組，週一亦提出3個要點，希望市長布里德在債券提案中能夠加入，包括將計劃中的長者房屋，由現時的669個增加至約1,400個。

第二，將申請可負擔房屋的收入門檻降低，安老指出，退休長者的平均年收入約22,000元。

第三，現時的長者房屋大多集中在華埠及田德隆區等地區，安老自助處希望在舊金山西面，例如是日落區及列治文區等都應該興建。

余鼎昂表示，週一下午已經與市長開了會，將所有的建議向她匯報，希望在債券當中可以增加對長者的支援。

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