【KTSF 劉瑩報導】

週二早上有一隻海獅”違規”穿越中半島一條高速公路,被加州公路巡警帶上警車。

加州公路巡警在週二早上8時33分接報,一隻海獅在101號公路北行線出南舊金山附近遇險。

巡警趕到現場時,已有多名熱心民眾將海獅趕離行車道,避免影響沿線交通。

獲救的海獅狀況良好,並沒有受傷。

當巡警打開警車車門時,海獅似乎非常樂意搭一趟 “順風車”,自願跳上車後座。

海獅最終被帶到中半島的愛護動物協會進行安置。

