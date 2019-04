Santa Clara縣市議員在減少無家可歸者方面有何作為（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

Santa Clara縣露宿街頭者的數目每年都在增加,其中又以聖荷西最多,週一縣市議員舉行聯合會議,報告他們在減少無家可歸者方面有何作為。

Elena Rivera曾經在聖荷西最大的無家可歸營地Jungle住了5年。

Rivera說:”非常艱難,但這就像是我們的社區,好像一艘船要沉了,同志們經歷了艱難,大家會互相扶持,住在”叢林”就像是一個社區,很多人看不到那裏每天發生的事,但我們互相幫助,彼此說話,社區也支持我們,給我們食物和睡袋。”

在Santa Clara縣Housing 1000項目協助下,Rivera脫離了無家可歸的困境,週一Santa Clara縣議員和聖荷西市議員舉行聯合會議,報告他們如何努力減少無家可歸者。

在2017年的普查,全縣有7,000人露宿街頭,報告指出,過去4年,該縣增加了126%短期無家可歸收容所,在永久支持性住房方面,光是今年1月份就增加了72%。

報告也發現,從2011年到2017年,個人從危機應對系統尋求的幫助,每年以兩個百分點成長,顯示政府及民間的努力還要加把勁。

聖荷西市長Sam Liccardo說:”大部分的新聞關於無家可歸都是不好的,我們也知道狀況有多糟,我們要感謝一路走來,多年前開始這項合作,但是現在的經濟把更多人推向街頭,事實上我們幫大家增加很多房子。”

Rivera以自身的經驗認為,處理無家可歸問題面臨最大的挑戰其實是精神有問題人士,她希望政府在幫大家找房子的同時,也能關注這一群人的生活。

