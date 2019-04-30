Santa Clara縣市議員在減少無家可歸者方面有何作為（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

Santa Clara縣露宿街頭者的數目每年都在增加，其中又以聖荷西最多，週一縣市議員舉行聯合會議，報告他們在減少無家可歸者方面有何作為。

Elena Rivera曾經在聖荷西最大的無家可歸營地Jungle住了5年。

Rivera說：”非常艱難，但這就像是我們的社區，好像一艘船要沉了，同志們經歷了艱難，大家會互相扶持，住在”叢林”就像是一個社區，很多人看不到那裏每天發生的事，但我們互相幫助，彼此說話，社區也支持我們，給我們食物和睡袋。”

在Santa Clara縣Housing 1000項目協助下，Rivera脫離了無家可歸的困境，週一Santa Clara縣議員和聖荷西市議員舉行聯合會議，報告他們如何努力減少無家可歸者。

在2017年的普查，全縣有7,000人露宿街頭，報告指出，過去4年，該縣增加了126%短期無家可歸收容所，在永久支持性住房方面，光是今年1月份就增加了72%。

報告也發現，從2011年到2017年，個人從危機應對系統尋求的幫助，每年以兩個百分點成長，顯示政府及民間的努力還要加把勁。

聖荷西市長Sam Liccardo說：”大部分的新聞關於無家可歸都是不好的，我們也知道狀況有多糟，我們要感謝一路走來，多年前開始這項合作，但是現在的經濟把更多人推向街頭，事實上我們幫大家增加很多房子。”

Rivera以自身的經驗認為，處理無家可歸問題面臨最大的挑戰其實是精神有問題人士，她希望政府在幫大家找房子的同時，也能關注這一群人的生活。

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