南灣聖荷西市週二早上有兩輛VTA巴士相撞,有10人受傷需要送院治療。

事發於早上6時40分,地點在The Alameda夾西Julian街,其中一輛巴士從後撞上另一輛巴士。

車禍導致13人受傷,其中10人要送院治療,沒有生命危險。

當局仍在諣查車禍起因,估計不涉及醉酒或服藥後駕駛。

