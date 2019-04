【KTSF】

負責任命獨立檢察官穆勒調查通俄案的副聯邦司法部長Rod Rosenstein,週一正式辭職,他將會在5月11日離職。

Rosenstein原本計劃在3月中離職,但之後決定多留一會,等待穆勒完成他的通俄案調查。

消息說,穆勒向司法部長呈交調查報告後第二天,Rosenstein便遞信辭職。

2017年時任司法部長Jeff Sessions迴避通俄案調查,Rosenstien之後任命穆勒負責調查,在過去兩年監察穆勒團隊的工作,並為有關調查辯護,因此多次傳出特朗普有意炒他。

隨後特朗普任命巴爾出任司法部長,反映Rosenstein離任是遲早的事。

