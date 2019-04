【KTSF】

加州公路巡警週二早上在海灣大橋收費站嘗試截停一名電單車司機時,後者沒有停下,反駛上大橋企圖逃走,但他在駛至舊金山時撞上橋身,傷重不治。

事發於早上7時35分左右,該名電單車司機在收費站因為駛上巴士線,騎電單車的巡警見狀企圖將他截停,但他拒絕合作,雙方展開追逐。

電單車司機向西行駛,在駛至Fremont街位置時撞車,最後傷重不治。

事件導致公路3條行車線一度封閉,目前只有一條重開。

