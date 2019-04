舊金山Marin縣食物庫要擴建 以服務更多三餐不繼居民（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

在富裕的舊金山和Marin縣,服務貧苦大眾的食物庫需要擴建,提供更多食物給三餐不繼的灣區居民。

舊金山及Marin食物庫,為兩個縣的慈善機構提供食物,讓這些機構能派發食物給有需要的人。

這裡收集的食物包括罐頭、乾貨、新鮮蔬果和肉類,食物庫的負責人表示,位於舊金山和Marin縣的食物庫容量已經飽和,即使有人願意捐,倉庫已經不能容納更多食物。

舊金山及Marin食物庫行政總監Paul Ash說:”捐獻沒有問題,食物是有的,我們可以取得食物,可是我們不得不拒絕食物捐贈,這使我們瘋掉,眼見人們明明可以得到食物,可是我們向想捐食物的農夫和公司說不。”

食物庫計劃擴建貨倉容納更多食物,以及增加冷藏設備,儲存新鮮蔬菜和肉類。

舊金山及Marin食物庫委託哥倫比亞大學研究員,以及獨立顧問公司做的最新的報告指出,舊金山和Marin縣2017年,總共有24萬名收入不超過聯邦貧窮線百分之二百的低收入人士,以四人家庭為例,年收入少於51,000元。

而在這一年,他們總共缺乏3,500萬份飯餐,雖然對比之前幾年大有改善,可是仍然有許多灣區居民三餐不繼。

舊金山及Marin食物庫擴建計劃預計耗資4,000萬元,食物庫表示主要靠籌款集資。

