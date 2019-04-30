日皇明仁正式退位 日本年號將改為令和

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日皇明仁退位，標誌平成年代劃上句號，午夜過後，日本的年號就會改為令和，明仁在退位儀式上，感謝國民30年來的支持，祝願令和年代和平地享受豐盛的果實，首相安倍晉三代表全國人民向明仁致謝。

85歲的明仁與皇位象徵的神器一同進入皇居松之間，夫人美智子、繼位的德仁及太太，以及文仁伉儷等都有出席。

侍從先後將劍、曲玉，以及國璽、御璽放在案上，首相安倍晉三根據前年6月成立的《特例法》陳述日皇退位，並代表國民向明仁致謝，明仁亦最後一次以日皇的身份向國民致謝。

儀式歷時約十分鐘，除了一眾皇室成員，還有官員、地方公共團體代表，約300人在場觀禮。

今次是相隔200多年再有日皇生前退位，明仁離開會場前轉身，再次向在場的人鞠躬致意。

明仁之後留在宮殿接受皇族和宮內廳官員的問候，晚上結束所有日皇活動，靜待退位，新日皇德仁的繼位儀式會在星期三上午舉行。

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