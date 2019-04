日皇明仁正式退位 日本年號將改為令和

【i-CABLE】

日皇明仁退位,標誌平成年代劃上句號,午夜過後,日本的年號就會改為令和,明仁在退位儀式上,感謝國民30年來的支持,祝願令和年代和平地享受豐盛的果實,首相安倍晉三代表全國人民向明仁致謝。

85歲的明仁與皇位象徵的神器一同進入皇居松之間,夫人美智子、繼位的德仁及太太,以及文仁伉儷等都有出席。

侍從先後將劍、曲玉,以及國璽、御璽放在案上,首相安倍晉三根據前年6月成立的《特例法》陳述日皇退位,並代表國民向明仁致謝,明仁亦最後一次以日皇的身份向國民致謝。

儀式歷時約十分鐘,除了一眾皇室成員,還有官員、地方公共團體代表,約300人在場觀禮。

今次是相隔200多年再有日皇生前退位,明仁離開會場前轉身,再次向在場的人鞠躬致意。

明仁之後留在宮殿接受皇族和宮內廳官員的問候,晚上結束所有日皇活動,靜待退位,新日皇德仁的繼位儀式會在星期三上午舉行。

