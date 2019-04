舊金山華埠可負擔散房單位開放輪候名單（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山華埠一棟提供可負擔散房單位的大樓,輪候名單現正開放接受申請。

這座散房大廈位於Clay街937號,一共有71個散房單位,當中30個單位的輪候名單現正開放接受申請。

散房單位一共有5種,面積由約70平方呎至120平方呎不等,月租由650元至1,200元,需要共用浴室及廚房,大廈內有社區活動室。

合資格家庭的年收入不多於地區收入中位數的五成至八成。

以一人家庭為例,想申請面積70平方呎的最小單位,年收入不多於41,450元,想申請面積120平方呎最大的單位,年收入不多於66,300元。

有興趣申請的市民,可以親臨大廈位於Clay街945號的辦公室取表,開放時間由上午9時15分至下午4時,派表的截止日期到本週五。

填妥的表格必須郵寄到以下地址,收表的截止日期是5月10日午夜,民眾亦可以上到華協中心的網站下載申請表格。

