舊金山華埠可負擔散房單位開放輪候名單（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山華埠一棟提供可負擔散房單位的大樓，輪候名單現正開放接受申請。

這座散房大廈位於Clay街937號，一共有71個散房單位，當中30個單位的輪候名單現正開放接受申請。

散房單位一共有5種，面積由約70平方呎至120平方呎不等，月租由650元至1,200元，需要共用浴室及廚房，大廈內有社區活動室。

合資格家庭的年收入不多於地區收入中位數的五成至八成。

以一人家庭為例，想申請面積70平方呎的最小單位，年收入不多於41,450元，想申請面積120平方呎最大的單位，年收入不多於66,300元。

有興趣申請的市民，可以親臨大廈位於Clay街945號的辦公室取表，開放時間由上午9時15分至下午4時，派表的截止日期到本週五。

填妥的表格必須郵寄到以下地址，收表的截止日期是5月10日午夜，民眾亦可以上到華協中心的網站下載申請表格。

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