廣東省法院判處一名販毒及製毒罪成的加拿大公民死刑。

公安部門調查發現,加拿大籍的范威連同其餘十人,包括一名美國人及4名墨西哥人,2012年在廣東台山設立製毒所,販賣及製造逾6.3萬克冰毒及360多克的二甲基苯丙胺。

廣東省江門市中級人民法院裁定他們販賣及製造毒品罪成,指范威及另外一名被告,在案中負責組織及指揮,而且毒品數量特別巨大,罪行極其嚴重,判處兩人死刑,沒收個人全部財產。

同案5名美國及墨西哥籍被告亦是主犯,分別被判處死刑,緩刑兩年和無期徒刑,各被告可在十天內向高級人民法院提出上訴。

