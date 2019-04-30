波音高層股東大會上受質詢 總裁指空難涉人為錯誤

【KTSF 張麗月報導】

在過去6個月先後發生兩宗波音737 MAX客機墜毀事件，在週一的股東大會上，波音的高層受到質問，波音行政總裁除了為空難道歉之外，還特別指出，埃塞俄比亞航機墜毀，其中一個原因是機師無依足程序去做。

在股東大會上，波音行政總裁Dennis Muilenburg首先為兩宗空難的346名死難者默哀，十個加拿大家庭已聯合控告波音。

其後波音行政總裁Muilenburg指出，人為錯誤，是導致空難的部份原因，他又說，在遇到技術故障時，機師應該跟足程序去做，包括切斷電源轉換器。

他又對股東說，波音繼續從空難吸取教訓，但有股東質問，在調查空難的原因時，波音必須確保由外人和無利益衝突的人去做。

其中有股東建議要求所有州和聯邦層面的游說，必須要有透明度，但這個提議未能表決通過。

波音總裁也保證，737 MAX客機的新軟件修補正在走向認證，並指稱737 MAX客機將是最安全航機之一。

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