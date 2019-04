波音高層股東大會上受質詢 總裁指空難涉人為錯誤

【KTSF 張麗月報導】

在過去6個月先後發生兩宗波音737 MAX客機墜毀事件,在週一的股東大會上,波音的高層受到質問,波音行政總裁除了為空難道歉之外,還特別指出,埃塞俄比亞航機墜毀,其中一個原因是機師無依足程序去做。

在股東大會上,波音行政總裁Dennis Muilenburg首先為兩宗空難的346名死難者默哀,十個加拿大家庭已聯合控告波音。

其後波音行政總裁Muilenburg指出,人為錯誤,是導致空難的部份原因,他又說,在遇到技術故障時,機師應該跟足程序去做,包括切斷電源轉換器。

他又對股東說,波音繼續從空難吸取教訓,但有股東質問,在調查空難的原因時,波音必須確保由外人和無利益衝突的人去做。

其中有股東建議要求所有州和聯邦層面的游說,必須要有透明度,但這個提議未能表決通過。

波音總裁也保證,737 MAX客機的新軟件修補正在走向認證,並指稱737 MAX客機將是最安全航機之一。

