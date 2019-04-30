灣區房租2012年起不斷攀升 年入十萬家庭也難負擔

【KTSF 蔡璐陽報導】

從2012年至今，舊金山灣區房租價格不斷攀升，年租金1萬元左右的房屋已經非常罕見，即使是年收入10萬元的家庭，也未必能夠負擔，就連南灣聖荷西市的市議員也因為房租太貴，一家三口和兩隻狗不得不擠在只有兩間臥室的townhouse中。

由於房東決定出售房屋，聖荷西市議員Raul Peralez被迫搬出他所租住的獨棟房子。

Peralez說：”房子售價為130萬，我夫婦的收入買不起。”

Peralez原來居住的房屋有3間臥室，雙車停車庫，還有寬敞的後院，每月租金只要2,400元。

現在這一家三口，有他們的兩隻狗，反而要花更多的錢，租住只有兩間臥室的townhouse，每月租金要3,000元。

Peralez表示，因為他和妻子的工作關係，兩人必須住在聖荷西市內，以他每年98,000元的收入，能夠負擔得起的出租房只有兩、三個可以選。

根據房產公司Zillow的數據顯示，在舊金山灣區和聖克魯茲縣，超過225個區域中，有72%的公寓和townhouse的平均租金，是年收入10萬元者都無法負擔的。

通常財務顧問都會推薦，不要讓租金超過稅前收入的30%，以這個價格為預算，對年收入10萬元的中產來說，在灣區的一些社區內，還是能夠找到一些面積比較小的公寓，它們的平均市場價格為每月2,500元。

但是這個價格的租金，對於在舊金山還有南灣工作的人們來說，就幾乎不可能存在，南灣只有兩個區域的租金在可承擔範圍之內，一個是在聖荷西Kelley Park和Little Saigon附近，另一個則是在聖荷西南邊的85號公路附近。

東灣奧克蘭的租金自2012年之後也是一路飆升，根據去年公佈的數據，對於年薪10萬的民眾來說，該市的平均租金在可承受範圍內的只有兩處，分別在奧克蘭國際機場周圍，還有Oracle Arena附近。

Contra Costa縣以及Concord、Walnut Creek的部分區域，對於年收入低於6位數的人來說，仍然相對負擔不起，但是在這些區域工作的人們，可以選擇住在西縣城市，Pittsburg和Antioch的平均租金都低於每月2,000元，Richmond的平均租金在大約每月2,400元。

不過從這些城市出發開車到Contra Costa縣，會途經臭名昭著的Hercules到Bay Bridge路段，這裡被大都會交通委員會評為第二差的擁擠路段，這對於每天奔波兩地上下班的駕駛者來說，每天或許要花更長的通勤時間。

在距離聖荷西60英里的Solano縣，去年大部分地區的平均月租金在1,600到1,800元，不過從這裡開車到舊金山通常要面對交通擁堵，有可能會耗時1到2個小時。

對於不怕炎熱的民眾來說，或許可以考慮搬到較遠的地方，距離東灣奧克蘭約50英里的Vacaville是一個生物技術中心，還有緊鄰加州大學Davis分校的農場小鎮Dixon，這兩個地方人口較少，月租金在1,700元左右。

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