灣區房租2012年起不斷攀升 年入十萬家庭也難負擔

【KTSF 蔡璐陽報導】

從2012年至今,舊金山灣區房租價格不斷攀升,年租金1萬元左右的房屋已經非常罕見,即使是年收入10萬元的家庭,也未必能夠負擔,就連南灣聖荷西市的市議員也因為房租太貴,一家三口和兩隻狗不得不擠在只有兩間臥室的townhouse中。

由於房東決定出售房屋,聖荷西市議員Raul Peralez被迫搬出他所租住的獨棟房子。

Peralez說:”房子售價為130萬,我夫婦的收入買不起。”

Peralez原來居住的房屋有3間臥室,雙車停車庫,還有寬敞的後院,每月租金只要2,400元。

現在這一家三口,有他們的兩隻狗,反而要花更多的錢,租住只有兩間臥室的townhouse,每月租金要3,000元。

Peralez表示,因為他和妻子的工作關係,兩人必須住在聖荷西市內,以他每年98,000元的收入,能夠負擔得起的出租房只有兩、三個可以選。

根據房產公司Zillow的數據顯示,在舊金山灣區和聖克魯茲縣,超過225個區域中,有72%的公寓和townhouse的平均租金,是年收入10萬元者都無法負擔的。

通常財務顧問都會推薦,不要讓租金超過稅前收入的30%,以這個價格為預算,對年收入10萬元的中產來說,在灣區的一些社區內,還是能夠找到一些面積比較小的公寓,它們的平均市場價格為每月2,500元。

但是這個價格的租金,對於在舊金山還有南灣工作的人們來說,就幾乎不可能存在,南灣只有兩個區域的租金在可承擔範圍之內,一個是在聖荷西Kelley Park和Little Saigon附近,另一個則是在聖荷西南邊的85號公路附近。

東灣奧克蘭的租金自2012年之後也是一路飆升,根據去年公佈的數據,對於年薪10萬的民眾來說,該市的平均租金在可承受範圍內的只有兩處,分別在奧克蘭國際機場周圍,還有Oracle Arena附近。

Contra Costa縣以及Concord、Walnut Creek的部分區域,對於年收入低於6位數的人來說,仍然相對負擔不起,但是在這些區域工作的人們,可以選擇住在西縣城市,Pittsburg和Antioch的平均租金都低於每月2,000元,Richmond的平均租金在大約每月2,400元。

不過從這些城市出發開車到Contra Costa縣,會途經臭名昭著的Hercules到Bay Bridge路段,這裡被大都會交通委員會評為第二差的擁擠路段,這對於每天奔波兩地上下班的駕駛者來說,每天或許要花更長的通勤時間。

在距離聖荷西60英里的Solano縣,去年大部分地區的平均月租金在1,600到1,800元,不過從這裡開車到舊金山通常要面對交通擁堵,有可能會耗時1到2個小時。

對於不怕炎熱的民眾來說,或許可以考慮搬到較遠的地方,距離東灣奧克蘭約50英里的Vacaville是一個生物技術中心,還有緊鄰加州大學Davis分校的農場小鎮Dixon,這兩個地方人口較少,月租金在1,700元左右。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。