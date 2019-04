報告指灣區房屋中位價7年來首度回落

【KTSF】

最新的報告顯示,灣區房屋中位價出現7年來的首次下跌。

研究公司CoreLogic週一發布的最新報告顯示,灣區9個縣3月份房屋中位價回落至83萬元,比2月上漲了7.8%,不過與去年同期相比,卻下降了0.1%,是自2012年3月來的首次下跌。

其中南灣Santa Clara縣的降幅最大,達到10%,中位價下調至108萬。

而灣區上月房屋銷售量達6,124套,比2月增長將近四成,但同比下降14.8%。

東灣Alameda縣以及Contra costa縣,房屋庫存量幾乎是去年的兩倍,上市房產平均銷售時間為39日,比去年的24日要長。

不過有房產專家表示,東灣的柏克萊、Albany、El Cerrito、Alameda、及奧克蘭(屋崙)部分地區房屋,售價仍高過賣家出價,但看得出房產市場在東灣內陸及中部地區出現疲態。

