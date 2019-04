蘋果首季業績合符預期 預期iPhone需求下季反彈

【KTSF】

在週二收市後,蘋果公司公佈第一季業績,錄得的盈利符合預期。

雖然收益按年有下跌,但就預測下一個季度盈利將會好過預期,反映出預期iPhone需求反彈,服務業的收益將持續增長。

蘋果的整體銷售第一季比去年同期下跌5%,iPhone的收益按年下跌超過17%,iPhone佔蘋果總收益超過五成。

在大中華地區,蘋果的季度銷售總額有超過102億元。

蘋果指出,較亮麗表現是在服務業的收益,有超過114億元,按年上升16%,包括iCloud、Apple Music和AppleCare保證等可穿戴產品業務,就按年上升三成。

蘋果又表示,將回購總值750億元股票,以及提高派發股息5%至每股75美分。

蘋果股價收市下跌近2%,但在盤後反彈上升超過5%。

